Минобороны: Зеленский утратил связь с реальностью, заявляя об успехах в Купянске

«Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации… Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он… сами видите», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.