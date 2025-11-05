Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Зеленский утратил связь с реальностью, заявляя об успехах в Купянске

Российские войска продвигаются в Купянске и Красноармейске (Покровске), единственный шанс на спасение для украинских военнослужащих — сдача в плен, заявили в Минобороны России. Так ведомство отреагировало на заявление Владимира Зеленского о «зачистке» оставшихся российских военных в Купянске. В Минобороны считают, что украинский президент «совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле» или, напротив, скрывает от украинцев безвыходность ситуации.

Источник: Газета.Ру

Российские войска продвигаются в Купянске и Красноармейске (Покровске), единственный шанс на спасение для украинских военнослужащих — сдача в плен, заявили в Минобороны России. Так ведомство отреагировало на заявление Владимира Зеленского о «зачистке» оставшихся российских военных в Купянске. В Минобороны считают, что украинский президент «совершенно не владеет оперативной обстановкой на земле» или, напротив, скрывает от украинцев безвыходность ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский либо «утратил связь с реальностью», либо скрывает правду от украинцев и союзников о происходящем в Купянске Харьковской области, заявили в Минобороны РФ.

Так в ведомстве оценили заявление Зеленского о том, что в Купянске остается около «60 человек» — российских военнослужащих, а ВСУ зачищают город. Ключевой точкой фронта президент Украины назвал Покровск (Красноармейск) — по его словам, там сейчас до 300 россиян, которым противостоит 245-й штурмовой полк, и в последние дни у армии РФ там успехов якобы нет. Такую оценку Зеленский привел 3 ноября.

5 ноября в Минобороны заявили, что слова украинского президента могут свидетельствовать только о двух вещах. Либо он «полностью утратил связь с реальностью» и «не владеет оперативной обстановкой на земле», слушая фальсифицированные доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Либо наоборот «понимает безысходность ситуации и реальное положение ВСУ в Купянске» и пытается скрыть правду от украинцев и западных союзников ценой жизней тысяч бойцов ВСУ.

«Сегодня положение группировок ВСУ, зажатых в “котлах” Купянска и Красноармейска и непрерывно несущих значительные потери от ударов и продвижения вперед российских войск, стремительно ухудшается, не оставляя никаких шансов украинским военнослужащим на свое спасение, кроме добровольной сдачи в плен», — уточнили в Минобороны.

В сводке о ходе СВО Минобороны отчиталось, что в Купянске ВС РФ продолжают разбивать окруженную группировку противника. За последние сутки там ликвидировали до 50 украинских военнослужащих и 26 единиц техники, в том числе бронетранспортер М113 и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin». Также в Минобороны заверили, что окруженные группировки ВСУ в Купянске не имеют шансов на спасение, а могут только добровольно сдаться в плен.

Критическая ситуация.

Не поверила в слова Зеленского и депутат Рады Марьяна Безуглая.

«Сейчас президент прямо говорит неправду о ситуации в Покровске и Купянске. И понимаете, если бы эта неправда была осознанной информационной операцией от него, но решения принимались бы на основе настоящей верифицированной информации… Но решения у нас принимаются на основе этой же гнилой лжи, воняющей штабной культурой Генштаба, подается на стол президенту, а он… сами видите», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

2 ноября бывший замминистра обороны Украины Виталий Дейнега заявил, что ВСУ срочно нужно выводить войска из Покровска и Мирнограда (Дмитрова), так как они фактически потеряны.

«Если в ближайшее время кто-то не подпишет приказ о выводе войск из Покровска и Мирнограда, мы можем оказаться в ситуации не только утраты значительного количества максимально мотивированных десантников и морпехов. Мы можем оказаться в ситуации, когда некому будет латать дыру в фронте, и накопанные у нас в тылу фортификации быстро перейдут к противнику», — написал Дейнега.

Он добавил, что отчеты украинского генштаба все чаще оказываются сфальсифицированы. Экс-чиновник считает, что сейчас нужно спасти тех военнослужащих, которые отказываются выходить без приказа.

По данным Bild, ВСУ потеряли 80% Покровска, украинские военнослужащие уже признают поражение.

«Мы все еще боремся за 20%, но и там мы проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении; они практически окружены», — заявил изданию украинский солдат.

В Купянск позвали журналистов.

В конце октября президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить проезд иностранных журналистов в районы Красноармейска, Димитрова и Купянска, где заблокированы крупные соединения ВСУ.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинские журналисты не изъявили желания съездить в «котлы»:

«Поездка не может осуществляться, потому что действительно киевский режим полностью такую возможность и предложение отверг. Чего скрывают в Киеве? Они скрывают бедственное положение войск».

Он добавил, что западные журналисты проявили большой интерес к предложению, многие действительно хотели бы съездить на фронт в эти города.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше