Ростовская область уже год находится под руководством Юрия Слюсаря

Спустя год после вступления в должность, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подводит итоги работы по масштабному обновлению стратегии развития региона до 2030 года, формированию новой команды управления и решению приоритетных задач, в условиях непростой экономической ситуации и близости к зоне конфликта.
Ключевые приоритеты обновленной Стратегии-2030 — ЖКХ, поддержка семей и участников СВО, развитие агропромышленного комплекса, создание кампуса «ДонТех» и позиционирование Ростова как «южной столицы» России.
Сформирована новая команда правительства, обновленная на две трети. Губернатор подчеркивает, что работа команды должна основываться на профессионализме, открытости и заботе о жителях.
Юрий Слюсарь активно продвигает статус Ростовской области как центра южного макрорегиона России, получив поддержку Президента РФ В. В. Путина.
В сфере экономики и промышленности отмечается активизация работы ОЭЗ «Ростовская» (11 резидентов, более 6 млрд рублей инвестиций), посещение ключевых предприятий региона и запуск новых производств.
Агропромышленный комплекс столкнулся с серьезными вызовами из-за весенних заморозков и летней засухи, нанесших ущерб на сумму около 4 млрд рублей. Юрий Слюсарь лоббировал интересы аграриев на федеральном уровне, что позволило добиться введения моратория на банкротство сельхозпредприятий и получения дополнительных лимитов льготного кредитования. Ведется работа по восстановлению системы мелиорации.
В сфере экологии и благоустройства закрыт Семикаракорский полигон, разработан новый подход к градостроительной политике с акцентом на создание скверов и зеленых зон. Запущен проект «Территория детства» по обустройству детских площадок.
В сфере ЖКХ реализуется масштабный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» с бюджетом более 10 млрд рублей. Ведется строительство объектов водоснабжения, решаются проблемы с водоснабжением в проблемных территориях. Государству возвращен контрольный пакет акций «Ростовводоканала».
Активно развивается система образования, открываются новые школы и реализуется проект «Профессионалитет», ориентированный на подготовку квалифицированных кадров для экономики региона. Особое внимание уделяется развитию казачьего образования и поддержке молодежных инициатив.
Не забыта и сфера культуры, спорта и туризма. Реконструируются театры и спортивные объекты, развивается речное сообщение по Дону, создаются условия для привлечения туристов. Программа «Земский работник культуры» призвана обеспечить приток молодых специалистов в сельскую местность.
Таким образом, под руководством Юрия Слюсаря Ростовская область демонстрирует сбалансированный подход к развитию, в котором экономический рост сочетается с заботой о людях, вниманием к их потребностям и созданием комфортной среды для жизни.