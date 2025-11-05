Ростовская область уже год находится под руководством Юрия Слюсаря

Спустя год после вступления в должность, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подводит итоги работы по масштабному обновлению стратегии развития региона до 2030 года, формированию новой команды управления и решению приоритетных задач, в условиях непростой экономической ситуации и близости к зоне конфликта.