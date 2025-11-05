Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Филиппины создают коалицию союзников для сдерживания Китая

В воскресенье Филиппины и Канада подписали соглашение о статусе пребывающих иностранных вооруженных сил (VFA). Это очередной военный пакт, заключенный Манилой в рамках создания коалиции союзников для сдерживания того, что она считает китайской агрессией в Южно-Китайском море, сообщает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ранее Филиппины заключили аналогичные соглашения с Японией и Новой Зеландией и рассматривают возможность заключения военных пактов с Францией и Великобританией, говорится в статье. Кроме того, у страны есть аналогичный договор с США, по условиям которого на Филиппинах действуют девять американских военных баз, уточняют СМИ.

По словам министра обороны Канады Дэвида Макгинти, соглашение облегчит проведение совместных боевых учений между двумя странами. Канада рассчитывает принять участие в ежегодных военных учениях Филиппин и США, которые пройдут в следующем году. Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро, в свою очередь, утверждает, что соглашение позволит двум странам «вместе с другими партнерами-единомышленниками работать для… сдерживания нестабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе.

В пятницу Теодоро заявил, что Филиппинам и США необходимо противостоять взаимным угрозам на фоне ухудшения отношений с Пекином.

Министр обороны США Пит Хегсет в тот же день объявил о создании новой оперативной группы с Филиппинами, которая призвана укрепить их альянс. Президент Филиппин Фердинанд Маркос в субботу выразил надежду на то, что новая оперативная группа поможет «снизить напряженность» в спорных водах.

Как напоминает Bloomberg, отношения между Филиппинами и Китаем в очередной раз обострились из-за конкурирующих претензий в Южно-Китайском море. В октябре Филиппины обвинили китайский корабль в преднамеренном таране правительственного судна в Южно-Китайском море. Пекин тогда пояснил, что просто «вытеснил» корабли, которые вошли в воды вблизи островов Спратли, претензии на которые предъявляют шесть государств, включая КНР и Филиппины.