Bloomberg: Филиппины создают коалицию союзников для сдерживания Китая

Как напоминает Bloomberg, отношения между Филиппинами и Китаем в очередной раз обострились из-за конкурирующих претензий в Южно-Китайском море. В октябре Филиппины обвинили китайский корабль в преднамеренном таране правительственного судна в Южно-Китайском море. Пекин тогда пояснил, что просто «вытеснил» корабли, которые вошли в воды вблизи островов Спратли, претензии на которые предъявляют шесть государств, включая КНР и Филиппины.