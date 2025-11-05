Bloomberg: Филиппины создают коалицию союзников для сдерживания Китая

Ранее Филиппины заключили аналогичные соглашения с Японией и Новой Зеландией и рассматривают возможность заключения военных пактов с Францией и Великобританией, говорится в статье. Кроме того, у страны есть аналогичный договор с США, по условиям которого на Филиппинах действуют девять американских военных баз, уточняют СМИ.
По словам министра обороны Канады Дэвида Макгинти, соглашение облегчит проведение совместных боевых учений между двумя странами. Канада рассчитывает принять участие в ежегодных военных учениях Филиппин и США, которые пройдут в следующем году. Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро, в свою очередь, утверждает, что соглашение позволит двум странам «вместе с другими партнерами-единомышленниками работать для… сдерживания нестабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе.
Министр обороны США Пит Хегсет в тот же день объявил о создании новой оперативной группы с Филиппинами, которая призвана укрепить их альянс. Президент Филиппин Фердинанд Маркос в субботу выразил надежду на то, что новая оперативная группа поможет «снизить напряженность» в спорных водах.
Как напоминает Bloomberg, отношения между Филиппинами и Китаем в очередной раз обострились из-за конкурирующих претензий в Южно-Китайском море. В октябре Филиппины обвинили китайский корабль в преднамеренном таране правительственного судна в Южно-Китайском море. Пекин тогда пояснил, что просто «вытеснил» корабли, которые вошли в воды вблизи островов Спратли, претензии на которые предъявляют шесть государств, включая КНР и Филиппины.