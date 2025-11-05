Мэром Нью-Йорка впервые стал мусульманин Зохран Мамдани

В Нью-Йорке 4 ноября состоялись выборы мэра. Впервые на них победил мусульманин Зохран Мамдани, он вступит в должность 1 января 2026 года. Политик намерен бороться «с кризисом стоимости жизни» и известен своим публичным противостоянием с Дональдом Трампом. Глава Белого дома угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты». Что говорят о Мамдани в России, чем он известен и какие у него планы — в материале «Газеты.Ru».