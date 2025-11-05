Прокуратура Сербии обвинила Вучича в превышении полномочий

В интервью Вучич обсуждал специальный закон о реконструкции здания бывшего Генштаба, разрушенного в результате авиаударов стран НАТО в 1999 году. По словам Вучича, в 2016 году он договорился с США, что на этом месте создадут музей жертв агрессии НАТО, и это будет сделано «на их деньги». Однако прокуратура, как утверждает президент, «по указанию извне» возбудила уголовное дело для снятия с объекта защитного статуса, «чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения с администрацией Трампа». Он также раскритиковал расследование обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде.