«Вы должны слушать свой народ и прекратить сажать оппозиционных лидеров и журналистов»: Еврокомиссар назвала условия вступления Молдовы в ЕС

Марта Кос сурова в отношении режима Майи Санду [видео]

Источник: Комсомольская правда

Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос:

«Вы не приводите своих людей в ЕС. Вы двигаете страну дальше от Евросоюза. Если вы серьёзны в отношении ЕС, то вы должны слушать свой народ и прекратить сажать оппозиционных лидеров и журналистов — людей, которые думают отличным от вас образом — в тюрьму. Тогда мы сможем поговорить».

Марта Кос прямо сурова в отношении режима Майи Санду.

