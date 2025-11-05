«Вы должны слушать свой народ и прекратить сажать оппозиционных лидеров и журналистов»: Еврокомиссар назвала условия вступления Молдовы в ЕС

«Вы не приводите своих людей в ЕС. Вы двигаете страну дальше от Евросоюза. Если вы серьёзны в отношении ЕС, то вы должны слушать свой народ и прекратить сажать оппозиционных лидеров и журналистов — людей, которые думают отличным от вас образом — в тюрьму. Тогда мы сможем поговорить».