Правительство Молдовы в приоритетном порядке обсуждает ситуацию с «Лукойлом» — министр

Он заверил, что ситуация находится под пристальным контролем, и в настоящее время функционирование объектов критической инфраструктуры не нарушено. Боля признал, что компания «Лукойл» является крупным экономическим агентом, играющим значительную роль на рынке нефтепродуктов Республики Молдова, и единственным поставщиком топлива для молдавской воздушной гавани. Кроме того, компания владеет в частной собственности инфраструктурой для хранения и заправки воздушных судов на территории аэропорта.