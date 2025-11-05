Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правительство Молдовы в приоритетном порядке обсуждает ситуацию с «Лукойлом» — министр

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Ситуация вокруг подсанкционной компании «Лукойл» и возможные последствия для поставок нефтепродуктов в Кишиневский международный аэропорт правительство Молдовы обсуждает в приоритетном порядке, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля.

Источник: Sputnik.md

Он заверил, что ситуация находится под пристальным контролем, и в настоящее время функционирование объектов критической инфраструктуры не нарушено. Боля признал, что компания «Лукойл» является крупным экономическим агентом, играющим значительную роль на рынке нефтепродуктов Республики Молдова, и единственным поставщиком топлива для молдавской воздушной гавани. Кроме того, компания владеет в частной собственности инфраструктурой для хранения и заправки воздушных судов на территории аэропорта.

«На данном этапе все идет нормально. Опасности того, что в Международном аэропорту Кишинёва закончится топливо, нет. До конца месяца запасы и поставки будут полностью обеспечены», — сказал Боля.

По словам министра, все решения будут приниматься в соответствии с международными обязательствами Республики Молдова и в контексте соответствия режиму санкций, введенному против Российской Федерации.

«Когда мы говорим о санкциях против агрессора, мы говорим о принципиальной позиции — мы выступаем за справедливость и правду. В то же время мы заботимся о поддержании работоспособности критически важной инфраструктуры и поиске устойчивых решений для поставок», — также заявил Боля.

Со своей стороны, глава кабмина Александр Мунтяну все же обратил внимание на необходимость поддержания нормальной работы аэропорта и сохранении энергобезопасности. Он отметил, что правительство анализирует несколько вариантов, чтобы избежать риска перебоев в работе аэропорта Кишинева.

«Мы обсуждаем эту ситуацию с максимальной осторожностью. Мы не можем принимать поспешных решений, но должны найти разумные решения, которые обеспечат энергетическую безопасность и нормальное функционирование аэропорта. Это инфраструктура национального значения, и ее энергоснабжение не может быть прервано. В ближайшее время мы публично объявим о принятых решениях», — заявил премьер-министр.

Он также заявил, что кабмин вскоре объявит окончательные решения относительно схемы снабжения Кишиневского международного аэропорта.

Ранее стало известно, что санкции против «Лукойла» могут повлиять на работу аэропорта Кишинева. В Управлении гражданской авиации заявили, что «внимательно следят за ситуацией».

Национальное агентство сообщило ранее, что анализирует с «Лукойл — Молдова» порядок применения и последствия санкций, а также возможное их влияние на рынок нефтепродуктов в стране.

Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции против российских компаний не повлекут проблем для РФ.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2025 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше