В Белоруссии видят угрозу СНГ в накопленном на Украине оружии

«Не может не волновать проблема скопления в Украине большого количества оружия. Сегодня у населения Украины более 150 тысяч единиц различного оружия — у гражданского населения и у различных бандформирований, которые там готовят действовать в том числе и на белорусской территории. Это оружие рано или поздно начнет распространяться и по территории СНГ, особенно после завершения специальной военной операции», — сказал он по итогам состоявшегося 5 ноября в Москве ежегодного совещания секретарей совбезов стран СНГ. Слова Вольфовича приводит агентство Белта.