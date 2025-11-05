Ричмонд
В Белоруссии видят угрозу СНГ в накопленном на Украине оружии

МИНСК, 5 ноя — РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что оружие, накопленное у населения и бандформирований на Украине, может расползтись по всему СНГ, проблему надо решать сообща.

Источник: © РИА Новости

«Не может не волновать проблема скопления в Украине большого количества оружия. Сегодня у населения Украины более 150 тысяч единиц различного оружия — у гражданского населения и у различных бандформирований, которые там готовят действовать в том числе и на белорусской территории. Это оружие рано или поздно начнет распространяться и по территории СНГ, особенно после завершения специальной военной операции», — сказал он по итогам состоявшегося 5 ноября в Москве ежегодного совещания секретарей совбезов стран СНГ. Слова Вольфовича приводит агентство Белта.

Он отметил, что это приведет к определенным угрозам безопасности и жизни граждан стран Содружества.

«Это тоже общая проблема, которую надо решать», — подчеркнул госсекретарь.

Вольфович обратился к коллегам из стран СНГ с просьбой, чтобы они обратили внимание на данную проблему на международных площадках и в своих контактах с представителями США и других стран Запада.