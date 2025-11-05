Сийярто: Будапешт примет встречу Путина и Трампа, если они будут готовы

«Венгрия готова принять мирный [российско-американский] саммит в Будапеште, если подготовительная работа будет успешной. Мы надеемся, что он завершится соглашением между президентами США и России, которое вернет мир в Центральную Европу», — сказал глава венгерского МИД. Он отметил, что урегулирование конфликта на Украине станет одной из главных тем переговоров Орбана и Трампа, которые состоятся в Белом доме 7 ноября.