«Венгрия готова принять мирный [российско-американский] саммит в Будапеште, если подготовительная работа будет успешной. Мы надеемся, что он завершится соглашением между президентами США и России, которое вернет мир в Центральную Европу», — сказал глава венгерского МИД. Он отметил, что урегулирование конфликта на Украине станет одной из главных тем переговоров Орбана и Трампа, которые состоятся в Белом доме 7 ноября.
Сийярто: Будапешт примет встречу Путина и Трампа, если они будут готовы
БУДАПЕШТ, 5 ноября. /ТАСС/. Венгрия примет встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, если стороны к ней будут готовы. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в связи с предстоящим визитом премьер-министра Виктора Орбана в Вашингтон.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше