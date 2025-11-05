Песков объяснил закрытие Русского дома в Молдавии противостоянием с Россией

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил, что инициативу давно ждали и приветствовали. Правительство решило закрыть Русский дом из-за «риска продвижения Россией искаженных нарративов». При этом в соглашении сказано, что стороны должны дождаться завершения действия договора и отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. По этой причине выйти из него ~Молдавия сможет только после 4 июля 2026 года~.