В Госдуме назвали плюс от контроля НАТО за пуском «Буревестника»

Депутат объяснил, что военнослужащие Североатлантического альянса, которые наблюдали за пуском нового российского оружия, смогли лично оценить его мощность и перспективы применения. Андрей Колесник отметил, что проведение испытания оружия или военные учения с допуском наблюдателей НАТО, а не в условиях строгой секретности — обычная практика для Минобороны РФ. Парламентарий обратил внимание, что для представителей западного военного блока отслеживание военных учений с «Буревестником» было полезным.