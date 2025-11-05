В Госдуме назвали плюс от контроля НАТО за пуском «Буревестника»

Депутат объяснил, что военнослужащие Североатлантического альянса, которые наблюдали за пуском нового российского оружия, смогли лично оценить его мощность и перспективы применения. Андрей Колесник отметил, что проведение испытания оружия или военные учения с допуском наблюдателей НАТО, а не в условиях строгой секретности — обычная практика для Минобороны РФ. Парламентарий обратил внимание, что для представителей западного военного блока отслеживание военных учений с «Буревестником» было полезным.
«Они посмотрели, что с ними может быть. И я думаю, уже этот отчет лежит на столе у их руководителей», — уточнил парламентарий в комментарии для «Ленты.ру».
О том, что в районе испытаний ракеты «Буревестник» в момент пуска находился разведывательный корабль НАТО, сообщил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что Минобороны намеренно допустило присутствие военных альянса, чтобы они могли убедиться, что новое оружие действительно существует и успешно работает.
4 ноября глава государства вручил государственные награды разработчикам ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и подводного дрона «Посейдон». Путин подчеркнул, что по дальности «Буревестник» превосходит все ракеты в мире.