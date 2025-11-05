Ричмонд
Премьер Молдавии Мунтяну описал размер зарплаты фразой «я выживу»

Новый премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну описал размер будущей зарплаты фразой «я выживу».

«Всё хорошо, я выживу. Надо будет обсудить это с женой, но, думаю, придётся использовать наши накопления», — приводит его слова Telegram-канал NewsMaker.

Так Мунтяну ответил журналисту на вопрос о его будущей зарплате. Издание подчёркивает, что, предположительно, она составит около 20 тыс. леев (95 тыс. рублей) в месяц.

24 октября президент Молдавии Майя Санду назначила кандидатом на пост премьера страны бизнесмена Мунтяну, который имеет румынское гражданство.

