Премьер Молдавии Мунтяну описал размер зарплаты фразой «я выживу»

«Всё хорошо, я выживу. Надо будет обсудить это с женой, но, думаю, придётся использовать наши накопления», — приводит его слова Telegram-канал NewsMaker.
Так Мунтяну ответил журналисту на вопрос о его будущей зарплате. Издание подчёркивает, что, предположительно, она составит около 20 тыс. леев (95 тыс. рублей) в месяц.
24 октября президент Молдавии Майя Санду назначила кандидатом на пост премьера страны бизнесмена Мунтяну, который имеет румынское гражданство.
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.Читать дальше