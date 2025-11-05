Новым прокурором Калининградской области стал Максим Попов. Об этом говорится на сайте правительства региона в среду, 5 ноября.
Заместитель генпрокурора РФ Алексей Захаров представил коллегу губернатору Алексею Беспрозванных. Во время встречи они обсудили взаимодействие органов исполнительной власти и ведомства по защите прав и законных интересов местных жителей.
Отмечается, что Максим Попов работает в прокуратуре с 2004 года. До назначения в Калининградскую область он работал в Республике Саха (Якутия).
20 октября сенаторы Совфеда единогласно поддержали кандидата из Якутии Максима Попова на должность прокурора Калининградской области.