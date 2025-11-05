Ричмонд
СВО
СМИ: Северная Корея готова провести ядерное испытание

Военная разведка Южной Кореи считает, что Северная Корея в ближайшее время может провести седьмое ядерное испытание, пишет британское интернет-издание The Independent со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, у Северной Кореи есть ядерный испытательный комплекс на полигоне Пхунгери и испытание может быть проведено через его третью шахту, если Ким Чен Ын примет такое решение. Yonhap напоминает, что в последний раз КНДР проводила подземные ядерные испытания в 2017 году. Сейчас Пхеньян, согласно отчету южнокорейской разведки, наращивает усилия по обеспечению безопасности ядерных материалов и налаживает производство ядерных боеголовок, считают в Южной Корее.

В прошлом году КНДР предупредила, что может применить ядерное оружие в потенциальных конфликтах с Южной Кореей и США, обвинив их в провоцировании Пхеньяна и разжигании вражды на Корейском полуострове. В сентябре Ким Чен Ын в выступлении, посвященном 76-й годовщине основания Северной Кореи, заявил, что страна будет экспоненциально наращивать свои запасы ядерного оружия. В Южной Корее тогда отметили, что это была первая речь Ким Чен Ына в день основания страны с тех пор, как он пришел к власти в 2011 году.

Британское издание также утверждает, что КНДР при технической поддержке России собирается запустить дополнительные разведывательные спутники с более высоким разрешением, чем у существующих.

Узнать больше по теме
Северная Корея: одна из самых закрытых стран мира
Одна из самых закрытых стран мира, Северная Корея остается в центре международной политики благодаря ядерным амбициям и особой модели государственного устройства. В этом материале разберем ключевую информацию, историю, отношения с соседями и интересные факты о КНДР.
Читать дальше