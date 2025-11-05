СМИ: Северная Корея готова провести ядерное испытание

В прошлом году КНДР предупредила, что может применить ядерное оружие в потенциальных конфликтах с Южной Кореей и США, обвинив их в провоцировании Пхеньяна и разжигании вражды на Корейском полуострове. В сентябре Ким Чен Ын в выступлении, посвященном 76-й годовщине основания Северной Кореи, заявил, что страна будет экспоненциально наращивать свои запасы ядерного оружия. В Южной Корее тогда отметили, что это была первая речь Ким Чен Ына в день основания страны с тех пор, как он пришел к власти в 2011 году.