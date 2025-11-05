СМИ: Северная Корея готова провести ядерное испытание

Согласно статье, у Северной Кореи есть ядерный испытательный комплекс на полигоне Пхунгери и испытание может быть проведено через его третью шахту, если Ким Чен Ын примет такое решение. Yonhap напоминает, что в последний раз КНДР проводила подземные ядерные испытания в 2017 году. Сейчас Пхеньян, согласно отчету южнокорейской разведки, наращивает усилия по обеспечению безопасности ядерных материалов и налаживает производство ядерных боеголовок, считают в Южной Корее.
В прошлом году КНДР предупредила, что может применить ядерное оружие в потенциальных конфликтах с Южной Кореей и США, обвинив их в провоцировании Пхеньяна и разжигании вражды на Корейском полуострове. В сентябре Ким Чен Ын в выступлении, посвященном 76-й годовщине основания Северной Кореи, заявил, что страна будет экспоненциально наращивать свои запасы ядерного оружия. В Южной Корее тогда отметили, что это была первая речь Ким Чен Ына в день основания страны с тех пор, как он пришел к власти в 2011 году.
Британское издание также утверждает, что КНДР при технической поддержке России собирается запустить дополнительные разведывательные спутники с более высоким разрешением, чем у существующих.