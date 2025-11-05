Литва попросит Минск вернуть свои грузовики, но не откроет границу с Беларусью

Литва намерена обратиться к Минску с просьбой из-за ситуации с застрявшими на границе грузовиками, пишет БелТА.
Стало известно, что на заседании правительства Литвы было решено, что Вильнюс попросит Минск разрешить литовским грузовикам вернуться в страну.
Напомним, в Беларуси застряли примерно пять тысяч литовских грузовиков и полуприцепов. А литовские перевозчики потребовали правительство принять срочные меры из-за ситуации после закрытия погранпереходов с Беларусью. И мы писали, что литовские перевозчики оценили в €1 млрд потери от закрытия границы с Беларусью.
— В Министерстве внутренних дел состоялась встреча с транспортными организациями, и сегодня решено обратиться к Беларуси, чтобы договориться о возвращении литовских грузовиков домой, — прокомментировала премьер-министр Литвы Инга Ругинене.
Литовский премьер добавила, что в этом плане процесс уже идет и переговоры ведутся.
— Посмотрим, каким будет результат. Сама граница останется закрытой, — констатировала чиновница.
Напомним, что Литва официально закрыла границу с Беларусью до 1 декабря 2025 года.
Накануне Беларусь открыла на границе с Литвой погранзаставу.
А еще глава МВД Польши сказал об открытии погранпереходов на границе с Беларусью.
Тем временем в Беларуси больше иностранцев будут проходить обязательную дактилоскопию.