Литва попросит Минск вернуть свои грузовики, но не откроет границу с Беларусью

Власти Литвы попросят Беларусь вернуть застрявшие на границе грузовики.

Источник: Комсомольская правда

Литва намерена обратиться к Минску с просьбой из-за ситуации с застрявшими на границе грузовиками, пишет БелТА.

Стало известно, что на заседании правительства Литвы было решено, что Вильнюс попросит Минск разрешить литовским грузовикам вернуться в страну.

Напомним, в Беларуси застряли примерно пять тысяч литовских грузовиков и полуприцепов. А литовские перевозчики потребовали правительство принять срочные меры из-за ситуации после закрытия погранпереходов с Беларусью. И мы писали, что литовские перевозчики оценили в €1 млрд потери от закрытия границы с Беларусью.

— В Министерстве внутренних дел состоялась встреча с транспортными организациями, и сегодня решено обратиться к Беларуси, чтобы договориться о возвращении литовских грузовиков домой, — прокомментировала премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

Литовский премьер добавила, что в этом плане процесс уже идет и переговоры ведутся.

— Посмотрим, каким будет результат. Сама граница останется закрытой, — констатировала чиновница.

Напомним, что Литва официально закрыла границу с Беларусью до 1 декабря 2025 года.

Накануне Беларусь открыла на границе с Литвой погранзаставу.

А еще глава МВД Польши сказал об открытии погранпереходов на границе с Беларусью.

Тем временем в Беларуси больше иностранцев будут проходить обязательную дактилоскопию.