Путин поручил проработать подготовку ядерных испытаний

«Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», — сказал глава государства. «Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада», — подытожил он.