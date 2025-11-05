Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил проработать подготовку ядерных испытаний

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», — сказал глава государства. «Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада», — подытожил он.

На совещании, которое планировалось посвятить транспортной безопасности и итогам визита правительственной делегации в Китай, председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил права «высказаться не по повестке». Он обратил внимание на заявления лидера США Дональда Трампа о планах возобновить испытания ядерного оружия и отметил, что депутаты обеспокоены ситуацией.

Путин назвал этот вопрос серьезным и попросил высказаться главу Минобороны Андрея Белоусова, начальника Генштаба Валерия Герасимова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, секретаря Совбеза Сергея Шойгу, главу ФСБ Александра Бортникова.

Белоусов, в частности, обратил внимание на активное наращивание Вашингтоном стратегических наступательных вооружений. Из этого следует, что Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал в готовности, отвечать адекватно. С учетом этого министр назвал целесообразным «начать немедленно подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям».

Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше