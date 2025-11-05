Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ по ядерной безопасности

5 ноября президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

17:05 По словам Белоусова, США планируют создание новой межконтинентальной ракеты, стратегической подводной лодки, расконсервацию пусковых установок. Соединенные Штаты работают над созданием новой межконтинентальной ракеты в 13 тыс. км с ядерной боеголовкой, добавил он.

17:03 США активно наращивают стратегические наступательные вооружения и последовательно выходят из договоров по стратегической стабильности, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

17:00 Президент России Владимир Путин проводит в Кремле очное совещание Совета безопасности России.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше