Путин проводит совещание с членами Совбеза РФ по ядерной безопасности

17:05 По словам Белоусова, США планируют создание новой межконтинентальной ракеты, стратегической подводной лодки, расконсервацию пусковых установок. Соединенные Штаты работают над созданием новой межконтинентальной ракеты в 13 тыс. км с ядерной боеголовкой, добавил он.
17:03 США активно наращивают стратегические наступательные вооружения и последовательно выходят из договоров по стратегической стабильности, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
17:00 Президент России Владимир Путин проводит в Кремле очное совещание Совета безопасности России.
Узнать больше по теме
