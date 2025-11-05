Зам нижегородского губернатора по внутренней политике вступил в резервисты

На период контракта резервистов обеспечивают дополнительным денежным содержанием. Во время сборов предоставляют также страховку, медпомощь, бесплатное питание. По данным с сайта «БАРС-НН», за пребывание в резерве участники получают от 2,58 тыс. до 6,79 тыс. руб. в месяц (в зависимости от звания), за участие в сборах — от 21,5 тыс. до 56,6 тыс. руб.