FT: Иран отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, разбомбленные США

Согласно статье, Гросси подтвердил, что инспекторы МАГАТЭ провели около десятка инспекций в Иране после его войны с Израилем в июне этого года, но им было отказано в доступе к ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые подверглись бомбардировкам со стороны Соединенных Штатов.