FT: Иран отказался пускать инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, разбомбленные США

Иран должен «серьезно улучшить» сотрудничество с инспекторами ООН, чтобы избежать усиления напряженности в отношениях с Западом. Об этом британской газете Financial Times в среду сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Гросси подтвердил, что инспекторы МАГАТЭ провели около десятка инспекций в Иране после его войны с Израилем в июне этого года, но им было отказано в доступе к ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые подверглись бомбардировкам со стороны Соединенных Штатов.

В октябре Гросси заявил, что вблизи иранских объектов по обогащению урана было «обнаружено движение», но это не означает, что там ведется деятельность по обогащению, подчеркнул он. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи впоследствии заявил, что Гросси «полностью осведомлен о мирном характере» ядерной программы Ирана и не должен высказывать «необоснованных мнений» на этот счет.

Иранские официальные лица ранее обвинили МАГАТЭ в том, что агентство оправдало бомбардировки Израиля, которые начались на следующий день после того, как совет директоров МАГАТЭ признал Иран нарушителем обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Гросси сказал FT, что, хотя агентство пытается с пониманием отнестись к «непростым» отношениям с Ираном, Тегерану необходимо соблюдать требования.

Невозможно ожидать, что МАГАТЭ скажет: поскольку была война, вы (Иран) относитесь к другой категории… В противном случае мне придется сообщить, что я потерял всякую визуальную доступность к материалу.

Рафаэль Гросси
генеральный директор МАГАТЭ

Судьба 408 килограммов урана, обогащенного почти до оружейного уровня, остается неизвестной, добавил он. Как отмечает FT, эксперты опасаются, что Израиль может начать новые атаки на Иран, если не будут сняты опасения по поводу запасов высокообогащенного урана и если Вашингтон и Тегеран не добьются никакого прогресса в заключении сделки по ядерной программе Ирана.

