Совещание с Путиным о ядерных испытаниях. Видео

США нацелены на испытания ядерного оружия, заявил на совещании начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Также Вашингтон уклонился от предметной реакции на запрос России по заявлениям Вашингтона о ядерных испытаниях, сказал на совещании глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Россия предпримет «адекватные действия», если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут ядерные испытания, заявил президент России Владимир Путин. Он дал поручения МИДу, Минобороны и спецслужбам о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.