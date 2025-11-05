Совещание с Путиным о ядерных испытаниях. Видео

Россия предпримет «адекватные действия», если США или другие члены Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут ядерные испытания, заявил президент России Владимир Путин. Он дал поручения МИДу, Минобороны и спецслужбам о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.