Белоусов заявил о готовности архипелага Новая Земля к проведению ядерных испытаний

Заявления членов Совбеза прозвучали на фоне указа президента США Дональда Трампа, который в конце октября распорядился начать испытания ядерного оружия. Глава Белого дома поручил это министерству войны (Пентагону). По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами. Решение было принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».