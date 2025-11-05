Ричмонд
Белоусов заявил о готовности архипелага Новая Земля к проведению ядерных испытаний

Архипелаг Новая Земля уже готов к проведению ядерных испытаний. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета безопасности России, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: Газета.Ру

«Готовность сил и средств центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение [ядерных испытаний] в сжатые сроки», — заявил глава оборонного ведомства.

Министр подчеркнул, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. По его словам, такие испытания могут пройти на Новой Земле.

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия будет готова к проведению ядерных испытаний в срок от нескольких месяцев до нескольких лет.

Заявления членов Совбеза прозвучали на фоне указа президента США Дональда Трампа, который в конце октября распорядился начать испытания ядерного оружия. Глава Белого дома поручил это министерству войны (Пентагону). По словам американского лидера, испытания должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами. Решение было принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, а Россия — с 1990-го. В 2023 году Москва вышла из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

