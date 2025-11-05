Литва попросит Белоруссию открыть границу для возвращения своих грузовиков

«Вчера в министерстве внутренних дел состоялась встреча с транспортными организациями, и сегодня решено обратиться к Беларуси, чтобы договориться о возвращении литовских грузовиков домой», — приводит ее слова радио LRT.
Ругинене добавила, что переговоры об открытии границы уже ведутся, однако уточнила, что это произойдет лишь раз для возвращения литовских фур. Сама граница двух стран всё равно останется закрытой.
Этот факт также подтвердил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович, добавив, что смягчать свое решение о закрытии Вильнюс не будет. Однако он допустил введение отдельных исключений для граждан республики либо лиц, у которых есть право въезда в Литву.
1 ноября Государственный таможенный комитет (ГТК) Белоруссии сообщил, что литовскому грузовому транспорту разрешат вернуться в Литву только после открытия контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе. Документ вступил в силу с 00:00 2 ноября 2025 года.
ГТК 31 октября сообщил, что из-за принятых решений на территории Белоруссии оказались заблокированы почти 5 тыс. единиц литовских тягачей и прицепов, и пояснил, что такая мера является ответом на закрытие Литвой обоих КПП на литовско-белорусской границе. Отмечалось, что после закрытия границы с Литвой литовские перевозчики переориентировались на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления, что привело к большим очередям, длительным простоям белорусских и транзитных перевозчиков, значительным экономическим потерям и срывам графиков поставок.
Ранее, 29 октября, сообщалось, что Литва полностью закрыла границу с Белоруссией на месяц. Согласно постановлению правительства, прекращена работа двух последних пунктов пропуска — «Мядининкай» и «Шальчининкай». Исключения сделаны лишь для дипломатов, транзитных перевозок в Калининград, а также граждан Литвы и стран ЕС.