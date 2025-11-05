Литва попросит Белоруссию открыть границу для возвращения своих грузовиков

ГТК 31 октября сообщил, что из-за принятых решений на территории Белоруссии оказались заблокированы почти 5 тыс. единиц литовских тягачей и прицепов, и пояснил, что такая мера является ответом на закрытие Литвой обоих КПП на литовско-белорусской границе. Отмечалось, что после закрытия границы с Литвой литовские перевозчики переориентировались на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления, что привело к большим очередям, длительным простоям белорусских и транзитных перевозчиков, значительным экономическим потерям и срывам графиков поставок.