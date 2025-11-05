Bloomberg: лидеры ЕС пропустят латиноамериканский саммит из-за страха разозлить Трампа

Согласно статье, участие в саммите Европейского союза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) подтвердили только пять европейских лидеров и главы трех стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Встреча состоится в колумбийском городе Санта-Марта
Пресс-секретари Мерца и фон дер Ляйен сказали, что их руководители пропустят саммит из-за «недостаточного участия других глав государств и правительств».
Трамп усиливает военные угрозы в адрес Венесуэлы и недавно ввел санкции против президента Колумбии Густаво Петро.
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна, по данным агентства, планируют на саммите обсудить недавние шаги Трампа в регионе, включая сосредоточение американских сил вблизи Венесуэлы, а также угрозы захвата Панамского канала. Латиноамериканские страны также хотят, чтобы ЕС поддержал кандидата из Латинской Америки или Карибского бассейна на пост следующего главы ООН.
Это не единственный латиноамериканский саммит, который вызвал политический резонанс, отмечает издание. В понедельник Доминиканская Республика объявила, что до следующего года отложит ключевую встречу лидеров Американского континента, поскольку военные удары США якобы по лодкам наркоторговцев в этом районе повысили напряженность и разделили регион.