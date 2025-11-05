Bloomberg: лидеры ЕС пропустят латиноамериканский саммит из-за страха разозлить Трампа

Страны Латинской Америки и Карибского бассейна, по данным агентства, планируют на саммите обсудить недавние шаги Трампа в регионе, включая сосредоточение американских сил вблизи Венесуэлы, а также угрозы захвата Панамского канала. Латиноамериканские страны также хотят, чтобы ЕС поддержал кандидата из Латинской Америки или Карибского бассейна на пост следующего главы ООН.