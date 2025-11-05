Русофобская политика официального Кишинева: «Как бы эти “окопы” не превратились в “братскую могилу” для простых граждан» — мнение

Более того, я уверен, что теперь в день рождения Александра Сергеевича Пушкина будет собираться еще больше народа, потому что великий русский поэт и его наследие столетия объединяли граждан нашего края, выстояли в годы фашистско-румынской оккупации и эксцессов очень непростых 90-х годов. К Пушкину никогда «не зарастет народная тропа».