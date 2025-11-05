Спешка, с какой новое молдавское правительство взялось за окончательное разрушение молдавско-российских культурных связей (а Российский центр Науки и культуры занимался именно развитием подобных связей и просто человеческих контактов), указывает на то, что сохранившая власть PAS готова к полному разрыву отношений с РФ.
Нам следует ожидать того, что и служителям Молдавской православной церкви начнут выкручивать руки с тем, чтобы добиться разрыва с Москвой и присоединения приходов к Бессарабской митрополии.
В планах также изменение менталитета и приоритетов гагаузов, чтобы они забыли о своей истории, чтобы утратили связь с Россией, перестали говорить по-русски.
Но венцом, конечно, будет Приднестровье. Его также планируют принудить к капитуляции и отказу от посредничества российской армии в подержании мира и миротворчества в регионе.
Все это якобы требует вступление в ЕС. Вступление, которое едва ли состоится. Во всяком случае гарантий никаких нет.
На этом фоне понятны и неуклюжие попытки принижения статуса посла РФ. На днях министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что посол РФ в Молдове Олег Озеров «имеет ограниченный мандат и не является аккредитованным главой миссии».
Зачем все это делается?
Ответ многим понятен. Увы, официальный Кишинев реально готовится к войне с Россией, о которой говорят сейчас высокопоставленные политики и военные стран ЕС. Так сказать, начал рыть «окопы» в свете планов Брюсселя, Парижа, Берлина.
Но как бы эти «окопы» не превратились в «братскую могилу» для простых граждан, которых хотят использовать в грязных геополитических играх.
Представляя проект решения по денонсации договора о культурных центров с Россией, министр культуры Кристиан Жардан заявил: «Этот центр (РЦНК -прим.) никак нельзя назвать культурным, под прикрытием осуществлялась деятельность по подрыву суверенитета Республики Молдова». Сказал человек, ни разу не побывавший на мероприятиях центра.
Можно не сомневаться, что обычным гражданам Молдовы хватит мудрости, чтобы посмеяться над измышлениями новоиспеченного министра. И увидеть истинные причины того, почему сегодняшняя власть в Кишиневе нападает на Российский культурный центр.
Более того, я уверен, что теперь в день рождения Александра Сергеевича Пушкина будет собираться еще больше народа, потому что великий русский поэт и его наследие столетия объединяли граждан нашего края, выстояли в годы фашистско-румынской оккупации и эксцессов очень непростых 90-х годов. К Пушкину никогда «не зарастет народная тропа».
Новое молдавское правительство слишком поторопилось и допустило ошибку. А ошибка, как верно замечено, «больше, чем преступление».
Автор: Сергей Ткач.
