Как прошло совещание Совбеза по ядерным испытаниям. Главное

3 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны. «Россия проводит испытания, Китай проводит испытания, но они об этом не говорят. И мы будем проводить испытания, потому что они проводят испытания и другие тоже. И конечно же, Северная Корея проводит испытания. Пакистан проводит испытания», — сказал он.