Песков разъяснил ТАСС слова Путина о ядерных испытаниях

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза дал поручение изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать непосредственную подготовку к ним. Это подчеркнул в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания, — указал представитель Кремля. — Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям».

«Вот чем сейчас будут заниматься», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин провел оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, одной из тем которого стали заявления американской стороны о намерении провести ядерные испытания, запрещенные соответствующим международным договором. Российский лидер напомнил, что Москва придерживается этого соглашения, но даст ответ, если какой-то из участников договора испытания все же проведет. Президент поручил Минобороны, МИД и спецслужбам изучить целесообразность подготовки к таким испытаниям.

