Песков разъяснил ТАСС слова Путина о ядерных испытаниях

Ранее Путин провел оперативное совещание с постоянными членами СБ РФ, одной из тем которого стали заявления американской стороны о намерении провести ядерные испытания, запрещенные соответствующим международным договором. Российский лидер напомнил, что Москва придерживается этого соглашения, но даст ответ, если какой-то из участников договора испытания все же проведет. Президент поручил Минобороны, МИД и спецслужбам изучить целесообразность подготовки к таким испытаниям.