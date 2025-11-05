Песков разъяснил слова Путина о ядерных испытаниях

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ дал поручение изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать непосредственную подготовку к ним. Это подчеркнул в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин: РФ предупреждала об ответе на ядерные испытания других стран Министр обороны РФ назвал целесообразным начать подготовку к ядерным испытаниям в ответ на шаги США.
«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания, — указал представитель Кремля. — Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям».
«Вот чем сейчас будут заниматься», — отметил он.
Отвечая на вопрос, поставил ли Путин конкретные сроки для подготовки предложений, Песков сказал: «Нет, конкретных сроков сейчас не ставилось. Но понятно, что с тем, чтобы прийти к выводу о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам полностью понять намерения Соединенных Штатов Америки».
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, одной из тем которого стали заявления американской стороны о намерении провести ядерные испытания, запрещенные соответствующим международным договором. Российский лидер напомнил, что Москва придерживается этого соглашения, но даст ответ, если какой-то из участников договора испытания все же проведет. Кроме того, Путин поручил Минобороны, МИД и спецслужбам изучить целесообразность подготовки к таким испытаниям.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Американский лидер не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь и имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.
5 ноября США провели учебный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерную боеголовку. -0-