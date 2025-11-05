Песков разъяснил слова Путина о ядерных испытаниях

Отвечая на вопрос, поставил ли Путин конкретные сроки для подготовки предложений, Песков сказал: «Нет, конкретных сроков сейчас не ставилось. Но понятно, что с тем, чтобы прийти к выводу о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам полностью понять намерения Соединенных Штатов Америки».