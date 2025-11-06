ЦИК принял к сведению восемь вакантных депутатских мандатов

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik.Центральная избирательная комиссия приняла к сведению вакансию восьми депутатских мандатов в парламенте, принадлежащих партии «Действие и солидарность» (PAS).
Это Дан Перчун, Эмиль Чебан, Николае Попеску, Михаил Попшой, Людмила Катлабуга, Владимир Боля, Дорин Речан и Артур Мижа.
ЦИК предложит Конституционному суду утвердить мандаты депутатов Парламента Республики Молдова заместителям кандидатов. Это Игорь Талмазан, Анжела Мунтяну-Пожога, Вероника Купча, Вероника Бричаг, Лилиана Гросу, Александр Трубка, Георге Иким и Валериу Карцын.
В конце октября восемь депутатов, прошедших в парламент по спискам партии «Действие и солидарность» (PAS), отказались от мандатов.
Михай Попшой ушел из парламента в кресло министра иностранных дел. Владимир Боля также остался министром инфраструктуры и регионального развития. Дан Перчун продолжит возглавлять Министерство образования и исследований. Людмила Катлабуга вновь возглавила Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности. Эмиль Чебан также отказался от мандата депутата, так как был назначен министром здравоохранения.
Также покинули парламент Дорин Речан и Артур Мижа, которые ранее объявили о прекращении любой политической деятельности в Молдове.
Отказался от мандата депутата и Нику Попеску после того, как ранее был назначен указом президента специальным эмиссаром Молдовы по европейским делам и стратегическому партнерству.
Все депутаты подали прошение об отставке, начиная с 1 ноября 2025 года.