ЦИК принял к сведению восемь вакантных депутатских мандатов

Михай Попшой ушел из парламента в кресло министра иностранных дел. Владимир Боля также остался министром инфраструктуры и регионального развития. Дан Перчун продолжит возглавлять Министерство образования и исследований. Людмила Катлабуга вновь возглавила Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности. Эмиль Чебан также отказался от мандата депутата, так как был назначен министром здравоохранения.