ЦИК принял к сведению восемь вакантных депутатских мандатов

Ранее восемь депутатов от правящей партии PAS сложили свои депутатские мандаты.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik.Центральная избирательная комиссия приняла к сведению вакансию восьми депутатских мандатов в парламенте, принадлежащих партии «Действие и солидарность» (PAS).

Это Дан Перчун, Эмиль Чебан, Николае Попеску, Михаил Попшой, Людмила Катлабуга, Владимир Боля, Дорин Речан и Артур Мижа.

ЦИК предложит Конституционному суду утвердить мандаты депутатов Парламента Республики Молдова заместителям кандидатов. Это Игорь Талмазан, Анжела Мунтяну-Пожога, Вероника Купча, Вероника Бричаг, Лилиана Гросу, Александр Трубка, Георге Иким и Валериу Карцын.

В конце октября восемь депутатов, прошедших в парламент по спискам партии «Действие и солидарность» (PAS), отказались от мандатов.

Михай Попшой ушел из парламента в кресло министра иностранных дел. Владимир Боля также остался министром инфраструктуры и регионального развития. Дан Перчун продолжит возглавлять Министерство образования и исследований. Людмила Катлабуга вновь возглавила Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности. Эмиль Чебан также отказался от мандата депутата, так как был назначен министром здравоохранения.

Также покинули парламент Дорин Речан и Артур Мижа, которые ранее объявили о прекращении любой политической деятельности в Молдове.

Отказался от мандата депутата и Нику Попеску после того, как ранее был назначен указом президента специальным эмиссаром Молдовы по европейским делам и стратегическому партнерству.

Все депутаты подали прошение об отставке, начиная с 1 ноября 2025 года.