Путин принял в Кремле главу Верховного суда

Встреча прошла в День работника суда и стала первой с момента вступления последнего на новую должность. До этого Краснов с января 2020 года возглавлял Генпрокуратуру.
«Сегодня мы отмечаем впервые День работника суда. Я хочу поздравить вас и всех коллег ваших, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, пожелать вам всего самого доброго», — сказал Путин.
Совет Федерации 24 сентября назначил Краснова председателем Верховного суда. Глава Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин сообщил в конце августа, что Краснов подал заявление на должность главы ВС. Он стал единственным претендентом на этот пост, освободившийся после смерти Ирины Подносовой.