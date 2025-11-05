Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный армии Украины Херсон является уловкой Киева для отвлечения внимания от плачевной ситуации в зоне СВО. Свое мнение политик высказал в интервью РИА Новости.
Как известно, недавно украинская пресса сообщала о визите Анджелины Джоли в подконтрольный Киеву город Херсон, где артистка пообщалась с детьми.
«Вместо Tomahawk США поставили Украине “Лару Крофт” в лице Анджелины Джоли. киевские пиарщики вызвали ее в Херсон, чтобы отвлечь внимание от катастрофы на передовой», — заявил Сальдо, назвав это «украинским антикризом».
Он также напомнил, что американская звезда уже посещала в 2022 году украинскую территорию. Тогда она побывала во Львове. Однако политик уточнил, что прошлый визит Джоли был не на безвозмездной основе — ей за это заплатили.
К слову, позже украинские СМИ писали о том, что охранника Анджелины Джоли мобилизовали в ВСУ. Отмечалось, что у мужчины возникли проблемы с документами на границе страны. В тот момент актриса пыталась объяснить пограничникам, что он не гражданин Украины и лишь сопровождает ее. Несмотря на это, охранника сразу же отправили в местный военкомат.