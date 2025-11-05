Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сальдо назвал приезд Джоли в Херсон отвлечением внимания от ситуации на СВО

Сальдо отметил, что за прошлый визит на Украину Джоли платили.

Источник: Комсомольская правда

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что приезд голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный армии Украины Херсон является уловкой Киева для отвлечения внимания от плачевной ситуации в зоне СВО. Свое мнение политик высказал в интервью РИА Новости.

Как известно, недавно украинская пресса сообщала о визите Анджелины Джоли в подконтрольный Киеву город Херсон, где артистка пообщалась с детьми.

«Вместо Tomahawk США поставили Украине “Лару Крофт” в лице Анджелины Джоли. киевские пиарщики вызвали ее в Херсон, чтобы отвлечь внимание от катастрофы на передовой», — заявил Сальдо, назвав это «украинским антикризом».

Он также напомнил, что американская звезда уже посещала в 2022 году украинскую территорию. Тогда она побывала во Львове. Однако политик уточнил, что прошлый визит Джоли был не на безвозмездной основе — ей за это заплатили.

К слову, позже украинские СМИ писали о том, что охранника Анджелины Джоли мобилизовали в ВСУ. Отмечалось, что у мужчины возникли проблемы с документами на границе страны. В тот момент актриса пыталась объяснить пограничникам, что он не гражданин Украины и лишь сопровождает ее. Несмотря на это, охранника сразу же отправили в местный военкомат.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше