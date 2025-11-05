В Британии поразились советскими бомбами, которые дали России преимущество на фронте

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на фоне звучащих от американской стороны заявлений о возобновлении ядерных испытаний назвал целесообразной подготовку к проведению Россией аналогичных полномасштабных тестов на архипелаге Новая Земля. Глава силового ведомства на совещании Совбеза указал, что США активно наращивают свой стратегический наступательный потенциал. В свете этого возможное решение Вашингтона нарушить мораторий на ядерные испытания стало бы ожидаемым шагом в рамках политики по демонтажу сложившейся системы контроля над вооружениями.