Россия поставит Запад перед выбором: раскрыты цели ядерных испытаний

Эксперт выразил уверенность, что демонстрация российских возможностей заставит США и их союзников «одуматься», однако выразил опасение, что это понимание может прийти слишком поздно. «У нас появилось очень много возможностей защищаться и наносить гарантированный удар противнику. Они пока это не поняли. Когда они поймут… Я не знаю, будет ли это поздно или это будет понято своевременно», — резюмировал политолог.