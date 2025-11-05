Россия поставит Запад перед выбором: раскрыты цели ядерных испытаний

Россия может пойти на проведение ядерных испытаний, чтобы остановить эскалацию со стороны Запада и заставить его отказаться от планов по разжиганию глобального конфликта. Такое мнение в беседе с порталом News.ru высказал военный политолог, доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.
По его словам, это станет ультиматумом, который поставит западные страны перед экзистенциальным выбором.
«Мы проведем ядерные испытания с той целью, чтобы защитить себя. Я думаю, что другого пути у Запада не будет: либо они, правда, пойдут на попятную, либо они будут уничтожены», — объяснил Перенджиев.
Эксперт выразил уверенность, что демонстрация российских возможностей заставит США и их союзников «одуматься», однако выразил опасение, что это понимание может прийти слишком поздно. «У нас появилось очень много возможностей защищаться и наносить гарантированный удар противнику. Они пока это не поняли. Когда они поймут… Я не знаю, будет ли это поздно или это будет понято своевременно», — резюмировал политолог.
Эти экспертные оценки прозвучали на фоне резонансного совещания Совета безопасности России. На нем была поднята тема ответных мер на действия США, которые, по словам министра обороны Андрея Белоусова, включают отработку превентивного ядерного удара по РФ, создание новой МБР и системы ПРО «Золотой купол», а также последовательный выход из договоров по стратегической стабильности. В связи с этим глава Минобороны предложил начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям. Однако президент Владимир Путин дал более осторожное поручение: всесторонне изучить целесообразность такого шага и внести согласованные предложения, что позже отдельно подчеркнул и его пресс-секретарь.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х объяснил, что последствия слов президента США Дональда Трампа о ядерных испытания неизбежны. «Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полноценных ядерных испытаний», — подчеркнул он.
