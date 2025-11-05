Грушко назвал условие для возобновления диалога РФ и США по РСМД

Россия в случае возобновления полноформатного диалога со США о стратегической стабильности готова обсудить вопросы, связанные с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД). Такое заявление в интервью «Известиям» сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Дипломат пояснил, что такой диалог должен носить комплексный характер и охватывать все факторы стратегической стабильности.
«Это, разумеется, будет означать включение в такой разговор и темы РСМД. Однако на данный момент все это не более чем взгляд в будущее», — сказал Грушко.
4 августа МИД РФ заявил о прекращении действия добровольного моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в ответ на аналогичные действия США и их союзников.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в случае принятия президентом РФ решения о возобновлении ядерных испытаний нужно провести их ближе к территории США. Это позволит американскому руководству сравнить мощности взрывов, указал парламентарий.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия аргументировано разбила претензии США по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).