Грушко назвал условие для возобновления диалога РФ и США по РСМД

Дипломат отметил, что диалог по РСМД должен носить комплексный характер и охватывать все факторы стратегической стабильности.

Источник: Аргументы и факты

Россия в случае возобновления полноформатного диалога со США о стратегической стабильности готова обсудить вопросы, связанные с ракетами средней и меньшей дальности (РСМД). Такое заявление в интервью «Известиям» сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Дипломат пояснил, что такой диалог должен носить комплексный характер и охватывать все факторы стратегической стабильности.

«Это, разумеется, будет означать включение в такой разговор и темы РСМД. Однако на данный момент все это не более чем взгляд в будущее», — сказал Грушко.

4 августа МИД РФ заявил о прекращении действия добровольного моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в ответ на аналогичные действия США и их союзников.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в случае принятия президентом РФ решения о возобновлении ядерных испытаний нужно провести их ближе к территории США. Это позволит американскому руководству сравнить мощности взрывов, указал парламентарий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия аргументировано разбила претензии США по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

