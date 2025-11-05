Ричмонд
В Минске водитель микроавтобуса насмерть сбил женщину на пешеходной дорожке

Сообщается, что в Минске днем 5 ноября 56-летний водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь задним ходом по тротуару на ул. Красноармейской, совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая находилась в тот момент на пешеходной дорожке. От полученных травм пенсионерка скончалась.

В Минске водитель микроавтобуса совершил наезд на пенсионерку, находившуюся на пешеходной дорожке, женщина скончалась, сообщает телеграм-канал «Следственный комитет Беларуси».

Сообщается, что в Минске днем 5 ноября 56-летний водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь задним ходом по тротуару на ул. Красноармейской, совершил наезд на 83-летнюю женщину, которая находилась в тот момент на пешеходной дорожке. От полученных травм пенсионерка скончалась.

На месте происшествия работали следователи, специалисты Государственного комитета судебных экспертиз, а также сотрудники ГАИ.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.