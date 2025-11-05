Ричмонд
Медведев: оценка целесообразности ядерных испытаний — вынужденный шаг для России

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что решение об оценке целесообразности ядерных испытаний является вынужденным для России шагом после слов президента США о «ядерном тестировании».

Медведев заявил в своем Telegram-канале, что слова Трампа как американского лидера не могут оставаться без последствий.

Министр обороны России Андрей Белоусов сказал в ходе совещания Совбеза России, что считает целесообразным немедленно приступить к подготовке к ядерным испытаниям после слов американского президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда неукоснительно придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует отказываться от соответствующих обязательств в дальнейшем. Одновременно Путин сказал, что МИД РФ, спецслужбам и гражданским ведомствам следует разработать предложения о целесообразности работ по подготовке испытаний ядерного оружия.

