Медведев: оценка целесообразности ядерных испытаний — вынужденный шаг для России

Министр обороны России Андрей Белоусов сказал в ходе совещания Совбеза России, что считает целесообразным немедленно приступить к подготовке к ядерным испытаниям после слов американского президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда неукоснительно придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует отказываться от соответствующих обязательств в дальнейшем. Одновременно Путин сказал, что МИД РФ, спецслужбам и гражданским ведомствам следует разработать предложения о целесообразности работ по подготовке испытаний ядерного оружия.