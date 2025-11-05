Зеленский по телефону обсудил с Вучичем евроинтеграцию

Главарь киевского режима Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Темой диалога двух политиков стала евроинтеграция государств. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.
«Предметно обсудили европейскую интеграцию наших стран. Есть вещи, в которых можем помочь друг другу», — следует из публикации Зеленского.
Он также добавил, что в ходе беседы с Вучичем обсуждались перспективы совместной работы по вопросам региональной безопасности. По его словам, обе стороны полностью заинтересованы в данном вопросе. Он уточнил, что Белград и Киев продолжат сотрудничество.
Стоит напомнить, что недавно в Евросоюзе раскрыли список стран, которые могут вступить в сообщество до 2030 года. Всего были выдвинуты четыре государства — Украина, Албания, Молдавия и Черногория.