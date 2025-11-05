Путин лично поздравил Краснова с утверждением председателем Верховного суда

Президент России Владимир Путин в среду, 5 ноября, принял в Кремле Игоря Краснова, которого лично поздравил с утверждением на должность председателя Верховного суда. Глава государства также поблагодарил его за защиту прав граждан.
— Сегодня мы отмечаем впервые День работника суда. Хочу поздравить вас и всех ваших коллег, работающих в судебной системе, с профессиональным праздником, — передает слова Путина официальный Telegram-канал Кремля.
Совет Федерации 24 сентября назначил Краснова на этот пост. Он будет работать на должности шесть лет по предложению президента Путина. Глава государства уже освободил его от поста главы Генеральной прокуратуры. Что известно о третьем в истории современной России председателе Верховного суда РФ — в материале «Вечерней Москвы».
О смерти прошлого главы инстанции Ирины Подносовой на 72-м году жизни стало известно 22 июля от источника в ее окружении — он уточнил, что чиновница скончалась после тяжелой болезни. Позднее в СМИ появилась информация о том, что она болела более года. Что еще известно о Подносовой — в материале «ВМ».