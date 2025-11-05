«Мосты кооперации». Посол КНР об экономическом сближении с Беларусью через EXPO

«За девять месяцев 2025 года объем торговли между Китаем и Беларусью, по китайской статистике, достиг $6,19 млрд, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы готовы совместно с белорусской стороной содействовать выходу на китайский рынок большего числа высококачественных и уникальных белорусских товаров, непрерывно расширять новые сферы и форматы сотрудничества, всесторонне повышать качество и уровень торгово-экономического взаимодействия», — заверил посол Китая в Беларуси.