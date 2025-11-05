«Мосты кооперации». Посол КНР об экономическом сближении с Беларусью через EXPO

5 ноября, Шанхай /Корр. БЕЛТА/. Все больше качественных и уникальных товаров из Беларуси уверенно завоевывают китайский рынок. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Чжан Вэньчуань, комментируя участие белорусской стороны в масштабной экспозиции в Шанхае.
«8-я Китайская международная выставка импорта проходит в Шанхае. Беларусь, как старый друг выставки, постоянно направляет на нее делегации высокого уровня, представляет национальную экспозицию и участвует в различных мероприятиях, — подчеркнул дипломат. — Выставка — важная платформа для повышения узнаваемости белорусской продукции на китайском рынке».
По мнению дипломата, именно благодаря этой площадке все больше качественных, уникальных и традиционных экспортных товаров из Беларуси постепенно завоевывают рынок Китая.
«Проведение Китаем международной выставки импорта является важным шагом в рамках инициативы по открытию внутреннего рынка миру, конкретным действием по содействию построению открытой мировой экономики и продвижению общедоступной и инклюзивной экономической глобализации», — заявил Чжан Вэньчуань.
Дипломат также обратил внимание: «С 2018 года выставка, используя преимущества масштабов китайского рынка, последовательно выполняет функции четырех платформ: международных закупок, стимулирования инвестиций, гуманитарного обмена и открытого сотрудничества. Она стала окном для формирования новой архитектуры развития, сценой для содействия высокоуровневой открытости и международным общественным благом, доступным для всего мира, внося активный вклад в развитие мировой экономики».
«В то время как в некоторых уголках мира говорят о разрыве связей и возведении стен, Китай своими конкретными действиями строит мосты. Импортная выставка — это четкий сигнал Китая миру: мы верим в открытость и сотрудничество, а не в замкнутость и изоляцию», — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что под стратегическим руководством глав двух государств китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне, практическое сотрудничество неуклонно продвигается вперед.
«За девять месяцев 2025 года объем торговли между Китаем и Беларусью, по китайской статистике, достиг $6,19 млрд, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы готовы совместно с белорусской стороной содействовать выходу на китайский рынок большего числа высококачественных и уникальных белорусских товаров, непрерывно расширять новые сферы и форматы сотрудничества, всесторонне повышать качество и уровень торгово-экономического взаимодействия», — заверил посол Китая в Беларуси.
Глава дипломатической миссии выразил уверенность, что «общими усилиями торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Беларусью принесет еще более обильные плоды для еще большего блага двух стран и народов».-0-