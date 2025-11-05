Песков: Ядерная триада России обновлена и является самой передовой в мире

Ядерной триадой называет совокупность ядерных вооружений страны, которые включают в себя межконтинентальные баллистические ракеты, боевые атомные подводные лодки и стратегическую авиацию. Однако в нее не входят тактические ядерные заряды, поскольку они применяются для атаки, а не защиты, а потому входят в перечень сил сдерживания.