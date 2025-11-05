Песков: Ядерная триада России обновлена и является самой передовой в мире

Ядерная триада России обновлена и сейчас фактически является наиболее передовой во всем мире. Об этом в среду, 5 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность, — передает слова пресс-секретаря президента России РИА Новости.
Ядерной триадой называет совокупность ядерных вооружений страны, которые включают в себя межконтинентальные баллистические ракеты, боевые атомные подводные лодки и стратегическую авиацию. Однако в нее не входят тактические ядерные заряды, поскольку они применяются для атаки, а не защиты, а потому входят в перечень сил сдерживания.
Президент России Владимир Путин незадолго до это назвал серьезной ситуацию, связанную с заявлением его коллеги из США Дональда Трампа о ядерных испытаниях. Американская армия провела тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд. Сам Трамп также поручил Министерству войны США начать испытания ядерного оружия. Тем не менее Вашингтон продолжает вести с Москвой и Пекином переговоры по ядерному разоружению.
Глава Министерства обороны Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний. Он отметил, что США планируют разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит от шести до семи минут.