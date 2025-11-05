Медведев: США вынудили Россию задуматься о ядерных испытаниях

«Трамп — президент США, и последствия его слов неизбежны. Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полномасштабных ядерных испытаний», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он напомнил, что американский лидер поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что другие страны уже этим занимаются. При этом Трамп не уточнил, о каких именно испытаниях идет речь и имеются ли в виду подрывы ядерных боезарядов. Именно поведение Трампа и вынудило Россию задуматься о потенциальном ответе.