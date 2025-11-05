Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Бундестага назвала Германию «борделем Европы» из-за процветания проституции

В Германии задумались о введении запрета на проституцию, которая стала массовым бедствием в стране и фактически была приравнена к одной из профессий. С инициативой выступила председатель Бундестага Юлия Клёкнер, назвав при этом ФРГ «борделем Европы». Чиновницу цитирует издание DPA.

Источник: Life.ru

«Я твёрдо убеждена в том, что мы должны наконец запретить у нас проституцию и секс за деньги. Иначе, когда мы обсуждаем права женщин, но говорим, что проституция является профессией, как и все остальные профессии, это не только вызывает смех, но и унижает женщин», — пояснила Клёкнер.

Она добавила, что действующие в ФРГ законы очень плохо защищают права женщин. Сейчас в Германии проституция имеет статус легальной, но ночные бабочки должны уведомлять власти о своей деятельности, а публичные дома и бордели не могут функционировать без лицензий.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц спровоцировал острую общественную дискуссию своими резкими высказываниями о миграционной ситуации в стране. Политик подверг критике предыдущие правительства за стратегические ошибки в миграционной политике.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше