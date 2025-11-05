Песков: США уведомили Россию о тестовом пуске Minuteman III

Вашингтон уведомил Москву о тестовом пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал оценку целесообразности ядерных испытаний Россией вынужденным действиями США шагом. По его словам, Трамп является президентом США и последствия его слов неизбежны. Россия будет вынуждена сама оценить целесообразность проведения полноценных ядерных испытаний, констатировал Медведев.
Напомним, 3 ноября глава Белого дома утверждал, что ядерные державы якобы проводят испытания глубоко под землей, а взрыв ощущается на поверхности лишь в виде слабой вибрации. Пролитик отметил, что США будут продолжать свои ядерные испытания, потому что это «имеет смысл».