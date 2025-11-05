Вучич пообещал Зеленскому поддержку после скандала с боеприпасами

Накануне мы сообщали, что Вучич, выступая в Брюсселе, публично признал, что произведенные в стране боеприпасы попадают на Украину, и объяснил это экономической необходимостью. «У нас 30 тысяч человек зависят от возможности продать эти боеприпасы… Сейчас это хороший рынок», — заявил он, добавив, что ранее получал «два очень серьезных заявления» от Службы внешней разведки России по этому поводу.