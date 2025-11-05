Ричмонд
Вучич пообещал Зеленскому поддержку после скандала с боеприпасами

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого договорился о «взаимной поддержке».

Президент Сербии Александр Вучич провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого договорился о «взаимной поддержке». Этот шаг выглядит неоднозначно на фоне недавнего скандала с поставками сербских боеприпасов на Украину, из-за которых Белград получил «очень серьезные заявления» от разведки России.

«Состоялся откровенный и содержательный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским Мы согласились, что существует пространство для взаимной поддержки, над чем будем совместно продолжать работать», — написал Вучич на своей странице в соцсетях.

Накануне мы сообщали, что Вучич, выступая в Брюсселе, публично признал, что произведенные в стране боеприпасы попадают на Украину, и объяснил это экономической необходимостью. «У нас 30 тысяч человек зависят от возможности продать эти боеприпасы… Сейчас это хороший рынок», — заявил он, добавив, что ранее получал «два очень серьезных заявления» от Службы внешней разведки России по этому поводу.

В Кремле на эту ситуацию отреагировали сдержанно, но твердо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва «понимает, какое беспрецедентное давление оказывается на Сербию», но подчеркнул: «Нам меньше всего хотелось бы видеть, чтобы вооружения и боеприпасы, произведенные в братской для нас Сербии, стреляли в наших солдат».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

