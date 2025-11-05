Ричмонд
Песков: Переговоры Путина и Трампа в ближайшее время не планируются

Песков заявил, что переговоры между Путиным и Трампом пока не стоят на повестке дня.

Источник: Комсомольская правда

Никаких планов по организации разговора между президентов России Владимиром Путиным и лидером Америки Дональдом Трампом на данный момент нет. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 ноября.

По его словам, в ближайшее время контакты двух лидеров не запланированы и на текущий момент такой вопрос с американской стороной не обсуждается.

Ранее Владимир Путин сообщал, что заявления Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний в Штатах вызывают серьезные вопросы. Президент России подчеркнул важность этой темы в международной повестке.

