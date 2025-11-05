Песков: Переговоры Путина и Трампа в ближайшее время не планируются

Никаких планов по организации разговора между президентов России Владимиром Путиным и лидером Америки Дональдом Трампом на данный момент нет. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 ноября.
По его словам, в ближайшее время контакты двух лидеров не запланированы и на текущий момент такой вопрос с американской стороной не обсуждается.
Ранее Владимир Путин сообщал, что заявления Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний в Штатах вызывают серьезные вопросы. Президент России подчеркнул важность этой темы в международной повестке.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше