Литовкин: РФ проведет ядерные испытания в ответ на действия США

Заявления о возможном проведении ядерных испытаний РФ на полигоне «Новая Земля» являются ответом президенту США на его аналогичное желание, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Виктор Литовкин.
Напомним, ранее Трамп заявил, что страна будет испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны и отметил, что США обладает большим количеством ядерного вооружения, чем другие государства.
После этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на совещании с членами Совета безопасности предложил президенту России Владимиру Путину начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям на «Новой Земле».
Путин при этом подчеркнул, что у российского руководства нет планов отойти от положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако если страны-участницы договора проведут ядерные испытания, РФ предпримет ответные шаги.
«Безусловно, это ответ Трампу на его желание немедленно провести ядерные испытания. Однако проведение ядерных испытаний во всех средах — в космосе, на земле, под водой — запрещено Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Если Трамп нарушит этот договор, и США проведут испытания своего ядерного оружия, то Россия тоже будет проводить ядерные испытания. Мы не можем отставать. Мы не можем стоять и ждать, когда США вырвутся вперед, чтобы получить над нами превосходство в ракетно-ядерном оружии», — пояснил эксперт.
Литовкин добавил, что есть несколько вариантов, как Россия может провести ядерные испытания.
