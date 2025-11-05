Ричмонд
Литовкин: РФ проведет ядерные испытания в ответ на действия США

Путин отметил, что у российского руководства нет планов отойти от положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Литовкин объяснил, что может нарушить Трамп.

Источник: Аргументы и факты

Заявления о возможном проведении ядерных испытаний РФ на полигоне «Новая Земля» являются ответом президенту США на его аналогичное желание, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Виктор Литовкин.

Напомним, ранее Трамп заявил, что страна будет испытывать ядерное оружие, как это делают другие страны и отметил, что США обладает большим количеством ядерного вооружения, чем другие государства.

После этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на совещании с членами Совета безопасности предложил президенту России Владимиру Путину начать немедленную подготовку к ядерным испытаниям на «Новой Земле».

Путин при этом подчеркнул, что у российского руководства нет планов отойти от положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако если страны-участницы договора проведут ядерные испытания, РФ предпримет ответные шаги.

«Безусловно, это ответ Трампу на его желание немедленно провести ядерные испытания. Однако проведение ядерных испытаний во всех средах — в космосе, на земле, под водой — запрещено Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Если Трамп нарушит этот договор, и США проведут испытания своего ядерного оружия, то Россия тоже будет проводить ядерные испытания. Мы не можем отставать. Мы не можем стоять и ждать, когда США вырвутся вперед, чтобы получить над нами превосходство в ракетно-ядерном оружии», — пояснил эксперт.

Литовкин добавил, что есть несколько вариантов, как Россия может провести ядерные испытания.

Ранее военный эксперт Литовкин рассказал об ответе РФ в случае выведения США оружия в космос.

