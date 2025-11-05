Литовкин: РФ проведет ядерные испытания в ответ на действия США

«Безусловно, это ответ Трампу на его желание немедленно провести ядерные испытания. Однако проведение ядерных испытаний во всех средах — в космосе, на земле, под водой — запрещено Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Если Трамп нарушит этот договор, и США проведут испытания своего ядерного оружия, то Россия тоже будет проводить ядерные испытания. Мы не можем отставать. Мы не можем стоять и ждать, когда США вырвутся вперед, чтобы получить над нами превосходство в ракетно-ядерном оружии», — пояснил эксперт.