Путин рассказал о важности доверия россиян к судам

Доверие россиян к судам является одним из важных условий для доверия жителей страны к государству в целом, сказал президент России Владимир Путин.
Путин поразмышлял о роли судов в рамках встречи с председателем Верховного суда Игорем Красновым.
День работника суда отмечается 5 ноября, в 2025 году он отмечается впервые.
Читайте материал «Трамп сделал комплимент Си Цзиньпину».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.Читать дальше