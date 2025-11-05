Ричмонд
Путин рассказал о важности доверия россиян к судам

Доверие россиян к судам является одним из важных условий для доверия жителей страны к государству в целом, сказал президент России Владимир Путин.

Путин поразмышлял о роли судов в рамках встречи с председателем Верховного суда Игорем Красновым.

День работника суда отмечается 5 ноября, в 2025 году он отмечается впервые.

