Путин утвердил временный порядок приема в гражданство РФ участников СВО

Президент России Владимир Путин утвердил временный порядок приема в гражданство России для иностранцев, которые участвуют в СВО. Соответствующий документ уже подписан и опубликован на сайте правовых актов.
«Утвердить предлагаемые положения о временном порядке приема в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, которые участвуют в СВО», — говорится в указе президента России.
Ранее KP.RU Путин подписал изменения, связанные с порядком получения российского гражданства детей и близких родственников погибших участников СВО. Нужно отметить, что родители, супруги, дети иностранных граждан-участников СВО получают возможность обратиться в соответствующие органы за получением гражданства. В указе президента есть положение, где описаны все необходимые документы.