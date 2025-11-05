Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин утвердил временный порядок приема в гражданство РФ участников СВО

Президент подписал документ о приеме в гражданство РФ для иностранцев, которые участвуют в СВО.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин утвердил временный порядок приема в гражданство России для иностранцев, которые участвуют в СВО. Соответствующий документ уже подписан и опубликован на сайте правовых актов.

«Утвердить предлагаемые положения о временном порядке приема в гражданство РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, которые участвуют в СВО», — говорится в указе президента России.

Ранее KP.RU Путин подписал изменения, связанные с порядком получения российского гражданства детей и близких родственников погибших участников СВО. Нужно отметить, что родители, супруги, дети иностранных граждан-участников СВО получают возможность обратиться в соответствующие органы за получением гражданства. В указе президента есть положение, где описаны все необходимые документы.