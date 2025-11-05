Песков: Россия не участвует в гонке вооружений

Россия не вовлечена в гонку вооружений и не стремится к эскалации военного потенциала. Такое заявление сделал во время брифинга пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, российское руководство последовательно выступает за международную стабильность и безопасность, уделяя приоритетное внимание мерам по предотвращению вооруженных конфликтов. Он уточнил, что Москва придерживается ответственного подхода в военной сфере.
Песков также подчеркнул, что любые шаги России в оборонной области предпринимаются исключительно в целях обеспечения национальной безопасности.