Песков: Россия не участвует в гонке вооружений

Песков подчеркнул, что Москва придерживается ответственного подхода в военной сфере.

Россия не вовлечена в гонку вооружений и не стремится к эскалации военного потенциала. Такое заявление сделал во время брифинга пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российское руководство последовательно выступает за международную стабильность и безопасность, уделяя приоритетное внимание мерам по предотвращению вооруженных конфликтов. Он уточнил, что Москва придерживается ответственного подхода в военной сфере.

Песков также подчеркнул, что любые шаги России в оборонной области предпринимаются исключительно в целях обеспечения национальной безопасности.

