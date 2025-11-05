Число жертв крушения самолета в США выросло до девяти

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли в результате крушения самолета логистической компании UPS возле Международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле (штат Кентукки). Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир, информирует ТАСС.
Самолет потерпел крушение в США, погибли минимум семь человек.
«Число погибших теперь возросло до девяти, есть вероятность, что оно еще увеличится», — написал он в социальной сети X. Ранее сообщалось о семи погибших.
Грузовой самолет MD-11 американской компании UPS следовал из Луисвилла в Гонолулу и потерпел крушение. По информации телеканала WLKY, причиной крушения могло стать возгорание двигателя при взлете и потеря мощности. По словам властей, воздушное судно не перевозило опасных грузов, однако в результате крушения пострадали объекты двух предприятий — фабрики по переработке отходов и магазина автомобильных запчастей. -0-