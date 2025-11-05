Путин: Иностранные провокаторы хотят пошатнуть единство в России

Провокаторы из-за рубежа хотят пошатнуть народное единство в России, используя межнациональные факторы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Совета при президенте по межнациональным отношениям.
Российский лидер отметил, что все больше «псевдонациональных центров» создается за пределами страны.
Глава государства подчеркнул, что это является орудием информационной войны против РФ.
Накануне Владимир Путин заявил, что страна сегодня, как и в 1612 году во время польской интервенции, отстаивает свой суверенитет и независимость. Глава государства отметил, что единство россиян имеет особую ценность. По его словам, русский народ умеет объединяться перед угрозами и вместе радоваться достижениям.