Путин: Иностранные провокаторы хотят пошатнуть единство в России

Накануне Владимир Путин заявил, что страна сегодня, как и в 1612 году во время польской интервенции, отстаивает свой суверенитет и независимость. Глава государства отметил, что единство россиян имеет особую ценность. По его словам, русский народ умеет объединяться перед угрозами и вместе радоваться достижениям.